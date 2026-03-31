Легендарный спартаковец рассказал, как чувствует себя после операции на сердце

Знаменитый футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал Sport24 о своем самочувствии после операции на сердце.

В мае 2023 года Гаврилов перенес инсульт. На днях 72-летнему экс-футболисту установили стент.

«Сейчас чувствую себя более или менее, держусь, хожу на процедуры. Когда выпишут, не знаю, еще рано. По срокам врачи ничего не говорят», — сказал Гаврилов.

Юрий Гаврилов становился чемпионом СССР в составе «Спартака» в 1979 году. В составе красно-белых был лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Гаврилов считался одним из самых умных полузащитников своего времени. По легенде, Константин Бесков на установках говорил: «Не знаешь, что делать с мячом, отдай его Гаврилову».

