Легендарный ведущий ТВ-программы «Поле чудес» вернулся с проектом на СТС

Легендарный российский телеведущий Леонид Якубович вернется на телеэкраны в качестве ведущего нового шоу «Усатые факты» на канале СТС, сообщил телеграм-канал «Звездач».

Артист, известный миллионам зрителей по программе «Поле чудес», теперь будет крутить барабан совершенно в новом формате.

Участниками программы станут звездные команды из двух человек, которым предстоит соревноваться в умении отличать правду от вымысла.

Как рассказал сам Якубович на съемках викторины, он рассматривает свое возвращение как возможность помочь молодым талантам пробиться на телевидение.

«Мы приглашаем кого-то из молодых и талантливых ребят, которые проведут со мной 3-4 программы. Потом они будут вести, а я возьму другую программу... Таким образом мы приведем на канал новых талантливых ребят, которых очень не хватает на телевидении!» — поделился планами телеведущий.

Новый проект станет для Якубовича не просто возвращением в эфир, но и возможностью реализовать свою идею по подготовке нового поколения телеведущих. Программа «Усатые факты» обещает стать площадкой для открытия «свежих» лиц на российском телевидении.

