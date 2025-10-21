Елена Малышева стукнула кулаком соведущего Гандельмана в эфире «Жить здорово!»

В очередном выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале разговор о серьезном заболевании неожиданно перерос в мини-скандал. Телеведущая и врач Елена Малышева в порыве эмоций стукнула кулаком по плечу своего соведущего, кардиолога Германа Гандельмана.

Поводом для столь нестандартного поведения ведущей стала дискуссия об остеопорозе — болезни, при которой повышается хрупкость костей. Врачи объясняли, что прочность костной ткани напрямую зависит от уровня половых гормонов.

Гандельман отметил, что у мужчин тестостерон, поддерживающий крепость костей, может активно вырабатываться до 90 лет, в то время как у женщин после 50 лет резко падает уровень защитного эстрогена.

Эта биологическая несправедливость, судя по всему, всерьез возмутила Елену Малышеву.

«У нас драматическое падение [эстрогена] после 50, а у них до 90 их мужской половой гормон. Хоть бы хны, Герман Шаевич, хоть бы хны. Со своим половым гормоном ходите из угла в угол», — обратилась врач к соведущему-мужчине и стукнула его кулаком по плечу.

Эпизод, несмотря на свою комичность, не был вырезан из эфира и опубликован для просмотра на официальном сайте Первого канала.

