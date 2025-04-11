Легенде итальянского футбола угрожают расправой из-за поездки в Россию

Знаменитый итальянский футболист Франческо Тотти побывал в России на вручении премии «РБ Спорт», а затем стал гостем прямого эфира на «Матч ТВ». Поездка легенды «Ромы» вызвала у него на родине неоднозначную реакцию.

Издание L’AntiDiplomatico отмечает, что некоторые пользователи соцсетей не ограничились обычным хейтом, но и угрожают футболисту физической расправой.

Тотти в ответ на критику заявил, что его поездка в Россию не имеет никакого отношения к политике, он приехал в Москву как футболист.

Франческо Тотти всю карьеру провел в «Роме», за которую выступал с 1992 по 2017 год. За это время он сыграл за римский клуб 619 матчей и забил 250 мячей. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира 2006 года.

Ранее стало известно, что в Олимпиаду-2028 будут включены новые дисциплины.