В Олимпиаду-2028 включили новые дисциплины: женского футбола будет больше, чем мужского

Увеличится число женских футбольных команд — до 16, их будет больше, чем мужских (12). В стритболе равенство сохранится, но количество мужских и женских команд увеличат с 8 до 12.

В скалолазании будут теперь разыгрываться медали в отдельных дисциплинах, в плавании олимпийскими видами станут дистанции на 50 метров во всех стилях.

Во многих видах спорта станет больше смешанных соревнований. Так, в легкой атлетике появится смешанная эстафета 4×100 метров. Медали в микстах будут также разыгрываться в стрельбе из лука, гольфе, спортивной гимнастике и настольном теннисе. В гребле появится смешанный прибрежный спринт, где часть соревнований пройдет на воде, а часть — на песке.

В марте новым президентом МОК была избрана бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Коветри из Зимбабве. Она выступает за то, чтобы российские спортсмены были допущены к участию в соревнованиях.