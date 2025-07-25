Легенду камерунского футбола подозревают в хищении крупной суммы денег
Бывшим футболистом «Барселоны» и «Анжи» Это`О может заинтересоваться ФБР
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Члены исполнительного комитета Камерунской футбольной федерации (Fecafoot) обратились в Министерство юстиции США и ФБР с заявлением о возможных мошенничестве и отмывании денег.
Два года назад в американском Сан-Диего состоялся товарищеский матч сборных команд Камеруна и Мексики. Fecafoot должна была получить $600 тыс. от американской компании Soccer United Marketing, которая занималась организацией мероприятия, но деньги и так не пришли.
В заявлении напрямую не упоминается имя президента камерунской федерации Сэмюэля Это`О, но если ФБР займется расследованием, то без допроса знаменитого камерунца ему не обойтись — именно он контролирует все финансовые потоки федерации.
Сэмюэль Это`О выступал за «Барселону», «Интер», «Челси», махачкалинский «Анжи» и другие клубы. Нападающий завоевал 18 титулов с клубами и сборной (среди победных турниров три Лиги чемпионов и Олимпийские игры), четырежды признавался футболистом года в Африке.
Ранее суд в Онтарио признал невиновными пятерых игроков молодежной сборной Канады по хоккею в деле об изнасиловании.