Легенду камерунского футбола подозревают в хищении крупной суммы денег

Члены исполнительного комитета Камерунской футбольной федерации (Fecafoot) обратились в Министерство юстиции США и ФБР с заявлением о возможных мошенничестве и отмывании денег.

Два года назад в американском Сан-Диего состоялся товарищеский матч сборных команд Камеруна и Мексики. Fecafoot должна была получить $600 тыс. от американской компании Soccer United Marketing, которая занималась организацией мероприятия, но деньги и так не пришли.

В заявлении напрямую не упоминается имя президента камерунской федерации Сэмюэля Это`О, но если ФБР займется расследованием, то без допроса знаменитого камерунца ему не обойтись — именно он контролирует все финансовые потоки федерации.

Сэмюэль Это`О выступал за «Барселону», «Интер», «Челси», махачкалинский «Анжи» и другие клубы. Нападающий завоевал 18 титулов с клубами и сборной (среди победных турниров три Лиги чемпионов и Олимпийские игры), четырежды признавался футболистом года в Африке.

Ранее суд в Онтарио признал невиновными пятерых игроков молодежной сборной Канады по хоккею в деле об изнасиловании.