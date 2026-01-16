Легенды на льду: фигуристка из Подмосковья получила секретный совет от Ильи Авербуха

В подмосковном Орехово-Зуеве местная фигуристка Алена Жамкова доказала, что серьезный спортивный перерыв — не приговор. Как пишет REGIONS , ее история возвращения на лед в 25 лет завершилась выходом на отборочный этап престижного областного фестиваля «Хрустальный лед» и получением персональной консультации от легенд фигурного катания.

После долгого перерыва Жамкова начала тренироваться самостоятельно, а затем стала участвовать в любительских турнирах для взрослых. Решающим шагом стала подача заявки на фестиваль, где судьями выступают чемпионы мирового уровня. Пройдя заочный отбор по видеозаписям, спортсменка получила возможность выступить перед живым жюри в составе Ильи Авербуха, Романа Костомарова и Оксаны Домниной.

Ценность такого опыта оказалась высока. Выступление проходило в нестандартных условиях — на открытой арене во время снегопада и при ограниченном освещении. Это потребовало от фигуристки моментальной адаптации и работы на зрительскую поддержку. После проката звездные судьи дали подробный разбор номера. Илья Авербух отметил энергичность выступления, но дал конкретную рекомендацию.

«Авербух посоветовал мне уделять больше внимания скольжению, так оно всегда нуждается в совершенстве. Он отметил, что достичь идеала сложно для непрофессионала, но к этому необходимо стремиться», — поделилась Алена.

Такой фидбэк от эксперта экстра-класса стал ценной обратной связью для спортсменов-любителей.

Проекты, подобные «Хрустальному льду», выполняют важную социальную функцию — они дают второй шанс тем, кто не стал профессионалом в юности, но сохранил любовь к спорту, а также мотивируют других к активному образу жизни, доказывая, что возраст не является непреодолимым барьером.

Ранее сообщалось, что число посетителей фестиваля «Хрустальный лед» в Подмосковье превысило 29 тыс. человек.