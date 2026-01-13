Число посетителей фестиваля «Хрустальный лед» в Подмосковье превысило 29 тыс. человек

Отборочные этапы первого областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» в Подмосковье посетили свыше 29 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Этапы проходили в восьми округах — в Люберцах, Лобне, Домодедово, Подольске, Балашихе, Одинцово, Коломне и Дубне. Наибольшее число зрителей было отмечено в Лобне, Домодедово и Коломне — по 4 тыс. человек.

В рамках фестиваля выступали фигуристы-любители. Их выступления оценивали худрук проекта Илья Авербух и другие именитые спортсмены. Список финалистов представлен на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, которые будут проходить этой зимой.