Легионер «Бетсити Пармы» высоко оценил отношение к работе молодых российских партнеров

Американский защитник «Бетсити Пармы» Джален Адамс в беседе с «Чемпионатом» поделился мнением о своих молодых товарищах по команде — россиянах Глебе Фирсове и Льве Свинине. По словам ветерана, баскетболисты демонстрируют серьезный подход к делу, постоянно стремясь к развитию и перенимая опыт.

Адамс отметил, что Глеб и Лев часто обращаются к нему за советами по нюансам игры, особенно в вопросах тактического построения на площадке.

«В основном они понимают игру, что мы должны делать на площадке. У нас может быть разное построение защиты. Так что Глеб может спросить: «О, что мне делать здесь?» или «Мне ставить заслон так?» — или что-то в этом роде, и это хорошо, что они спрашивают и хотят развиваться», — рассказал Адамс.

Для американского защитника такое отношение — яркий показатель внутренней мотивации игроков. Он считает, что стремление задавать вопросы и учиться является залогом прогресса.

«Думаю, это лучший признак того, что они пытаются развиваться и научиться чему-то новому, и они стремятся прогрессировать», — подчеркнул легионер.

Отдельно Адамс выделил невероятное трудолюбие российских партнеров, которое он наблюдает ежедневно.

«Каждый день, когда прихожу в зал, я вижу Льва и Глеба, они уже работают на площадке. Это приятно видеть», — заключил баскетболист.

Ранее сообщалось, что двух баскетболистов брянской «Десны» дисквалифицировали из-за ставок на тотализаторе.