Легкоатлетки Московской области признаны рекордсменками России

Юниорская сборная Московской области официально признана рекордсменом страны в эстафетном беге на 100 метров с барьерами. Это решение принято Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

На первенстве России U18 в сентябре 2022 года квартет в составе Юлии Савиной (Клин), Виктории Алексиевич, Софьи Прибиль (обе – Подольск) и Ксении Кожадей (Кашира) финишировал на первом месте, показав время 58.33 секунды. По существующим правилам, для утверждения рекордного результата необходимо пройти ряд технических процедур. С этим и связана задержка положительного решения ВФЛА.

Подготовили спортсменок тренеры Ирина Чепелевич, Елена Богданова, Светлана Арабаджева, Сергей Пугачев и Владимир Згарбов.

Добавим, что подмосковные бегуньи стали первопроходцами — ранее барьерная эстафета 4х100 метров в России не проводилась.

В настоящее время девушки с отличным настроением готовятся к первенству страны 2023 года, которое в сентябре примет Сочи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье началась регистрация участников «Кубка Давида Берлина» по уличному баскетболу.