В Подмосковье началась регистрация участников «Кубка Давида Берлина» по уличному баскетболу

Минспорта Московской области начал формировать состав участников традиционного соревнования по стритболу, которое носит имя прославленного наставника, заслуженного тренера СССР и России Давида Берлина.

Турнир пройдет в августе в Ногинске, где базируется женская баскетбольная команда «Спартак», основанная в 1949 году по инициативе Берлина. Призы разыграют более двух тысяч игроков в шести возрастных категориях. В отдельном турнире выступят семейные коллективы.

Всякий раз «Кубок Давида Берлина» посещают именитые мастера, которые награждают лучшие команды. Так, год назад турнир посетил призер Олимпийских игр Алексей Швед.

Давид Берлин (1925 - 2021) — почетный гражданин Московской области, основатель женской баскетбольной команды «Спартак» (Ногинск), подготовил олимпийских чемпионок Нелли Ферябникову, Татьяну Надырову, Ольгу Сухарнову и других известных спортсменок.

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