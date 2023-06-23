Легкоатлеты из подмосковного Чехова выиграли медали всероссийских соревнований

В Ярославле состоялись юношеские соревнования «Будущие чемпионы России» по легкой атлетике. В смотре талантов достойно проявили себя воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева из городского округа Чехов.

В условиях известных санкций, которым подвергнут наш спорт, Всероссийская федерация легкой атлетики старается сохранить резерв, вносит в календарь много соревнований, чтобы выявлять наиболее перспективных ребят.

В Ярославле за награды боролись легкоатлеты из 20 регионов. Спортсмены из Чехова завоевали девять медалей различной чеканки. Отметим бегуна на средние дистанции Максима Соболя, который вернулся домой с двумя наградами. Подготовили команду тренеры Даниил Коднев, Александр и Наталья Пятаевых.

За соревнованиями следил глава городского округа Григорий Артамонов, который по возвращении земляков из Ярославля поздравил их с успешным выступлением.

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