Подмосковный художник устроил выставку в честь Дня скорби и печали

В клубе «Активное долголетие» городского округа Королев открылась выставка члена Союза художников Подмосковья» Владимира Власова. Живописец посвятил ее памяти бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Всего выставлено 16 картин, которые посвящены землякам-королевцам и написаны на ватмане тушью. Это прием Власову посоветовал применять известный художник Никас Сафронов.

В своем творчестве художник придерживается не только военной тематике. Немало работ он посвятил и героям космоса. Впереди у Владимира Власова подготовка к первой полноценной выставке.

Ранее мы сообщали, что подмосковная сборная выиграла чемпионат России для футболистов с ДЦП.