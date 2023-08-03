Легкоатлеты поборются за Кубок губернатора Московской области
Фото: [Пресс-служба Минспорта МО]
В Серпухове состоится этап легкоатлетических соревнований в рамках розыгрыша Кубка губернатора Московской области.
В парке имени Олега Степанова 19 августа пройдут забеги на пять километров и десять по линии полумарафона «Золотой павлин», информирует пресс-служба регионального Минспорта. Это будут общие старты любителей и спортсменов, которые побегут в зачет губернаторского соревнования.
В программу «Кубка Губернатора Московской области» входят турниры по 23 видам спорта, в том числе четыре для инвалидов.
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