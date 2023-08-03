Легкоатлеты поборются за Кубок губернатора Московской области

В парке имени Олега Степанова 19 августа пройдут забеги на пять километров и десять по линии полумарафона «Золотой павлин», информирует пресс-служба регионального Минспорта. Это будут общие старты любителей и спортсменов, которые побегут в зачет губернаторского соревнования.

В программу «Кубка Губернатора Московской области» входят турниры по 23 видам спорта, в том числе четыре для инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье казаки будут помогать лесничим следить за порядком.