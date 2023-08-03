В Подмосковье казаки будут помогать лесничим следить за порядком
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Представители Клинского филиала учреждения «Мособллес» и Лобненского городского казачьего общества договорись о сотрудничестве.
Стороны отметили, что лесной фонд Клинского лесничества имеет большую территорию, охватывает Клинский, Солнечногорский, Дмитровский округа, частично лесные участки в Химках и Лобне. Рассмотрены принципы взаимодействия казаков и лесничих при пожарах, патрулировании, проведении просветительских акций.
Подмосковные леса за полгода «заработали» почти миллиард рублей.