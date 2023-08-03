В Подмосковье казаки будут помогать лесничим следить за порядком

Общество

Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]

Представители Клинского филиала учреждения «Мособллес»   и Лобненского городского  казачьего общества договорись о сотрудничестве.

Стороны отметили, что лесной фонд Клинского лесничества имеет большую территорию, охватывает Клинский, Солнечногорский,  Дмитровский округа, частично лесные участки в Химках и Лобне. Рассмотрены принципы взаимодействия казаков и лесничих при пожарах, патрулировании, проведении просветительских акций.

Подмосковные леса за полгода «заработали» почти миллиард рублей.

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