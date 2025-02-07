Лера Кудрявцева гневно ответила на обвинение в избиении няни
The Voice: Лера Кудрявцева пригрозила судами из-за обвинений в избиении няни
Фото: [vkvideo.ru/Б%#@Н!]
Недавние обвинения в адрес известной телеведущей Леры Кудрявцевой вызвали широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. 53-летнюю звезду обвинили в нецензурных выражениях при ребенке и избиении няни.
В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что Кудрявцева якобы ударила няню по лицу после замечания о том, что она использует нецензурную лексику рядом с детьми.
Как пишет журнал The Voice, в ответ на эти слухи Кудрявцева выразила глубокое возмущение в социальных сетях. Ведущая шоу «Секрет на миллион» отметила, что такие обвинения формируют негативное мнение о ней как о личности и профессионале.
«У меня аж глаз начал дергаться. Ждите судов!», — написала она, обозначив свою готовность к подаче исков против тех, кто распространяет недостоверную информацию.
Телеведущая также подчеркнула, что у нее нет конфликтов ни с коллегами, ни с персоналом, который помогает ей в воспитании детей — сына Жана от первого брака и дочери Марии от третьего мужа.
Ранее сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж, став брюнеткой.