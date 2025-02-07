Лера Кудрявцева гневно ответила на обвинение в избиении няни

Недавние обвинения в адрес известной телеведущей Леры Кудрявцевой вызвали широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. 53-летнюю звезду обвинили в нецензурных выражениях при ребенке и избиении няни.

В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что Кудрявцева якобы ударила няню по лицу после замечания о том, что она использует нецензурную лексику рядом с детьми.

Как пишет журнал The Voice, в ответ на эти слухи Кудрявцева выразила глубокое возмущение в социальных сетях. Ведущая шоу «Секрет на миллион» отметила, что такие обвинения формируют негативное мнение о ней как о личности и профессионале.

«У меня аж глаз начал дергаться. Ждите судов!», — написала она, обозначив свою готовность к подаче исков против тех, кто распространяет недостоверную информацию.

Телеведущая также подчеркнула, что у нее нет конфликтов ни с коллегами, ни с персоналом, который помогает ей в воспитании детей — сына Жана от первого брака и дочери Марии от третьего мужа.

Ранее сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж, став брюнеткой.