Ставшую брюнеткой Кудрявцеву не узнали фанаты

В своих соцсетях звезда поделилась впечатляющими кадрами из гримерки, продемонстрировав фанатам свой новый образ с темными волосами, стильным кожаным беретом и ярким макияжем.

Поклонники Кудрявцевой были шокированы резкими изменениями в образе девушки. Многие отметили, что новый цвет волос очень подходит телеведущей, восхваляя ее свежий и эффектный стиль.

Как ранее призналась Кудрявцева, она устала от однообразия в своем образе. Однако, как позже прояснила телезвезда, брюнеткой она стала временно — для съемок в проекте ей пришлось надеть парик.

Лера Кудрявцева начала свою карьеру на телевидении в 1995 году и за это время смогла достичь значительных успехов. Ее самые известные проекты включают такие передачи, как «Звезды сошлись», «Секрет на миллион» и «Суперстар! Возвращение».

Ранее телеведущая Виктория Боня ответила на вопрос о своих идеалах мужского полового органа.