Лерчек ждет четвертого ребенка: отцом стал не Артем Чекалин

Известная блогерша Валерия Лерчек, находясь под домашним арестом, ждет четвертого ребенка. Отцом, по данным СМИ, является не ее бывший муж Артем Чекалин, что подтвердилось в суде. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Несмотря на ограничения домашнего ареста, жизнь блогерши Валерии Лерчек кардинально меняется. По информации Mash, в суде фигурантки неожиданно всплыла медицинская справка от гинеколога, подтверждающая ее беременность.

Этот факт стал откровением для бывшего супруга Лерчек, Артема Чекалина, который, как сообщают источники, был глубоко огорчен новостью. Пара официально развелась полтора года назад, после 12 лет брака и рождения троих общих детей. С тех пор они отбывают домашний арест раздельно.

Несмотря на изоляцию, режим содержания Лерчек позволяет ей принимать практически любых гостей и свободно общаться с внешним миром, за исключением других участников судебного процесса. Это оставляет пространство для предположений о том, кто мог стать отцом четвертого ребенка популярной персоны.

