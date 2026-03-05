Лещенко о 8 Марта: дарить подарки по календарю — прошлый век

Известный певец Лев Лещенко в преддверии 8 Марта поделился небанальным взглядом на праздничную суету. В беседе с Общественной Службой Новостей артист признался , что не считает правильным дарить подарки только по указке календаря. По его мнению, любые знаки внимания должны идти от души, а не от даты в красном кружочке.

Лещенко откровенно рассказал, что сам не особенно жалует традицию вручать презенты именно на Международный женский день, 23 Февраля или Новый год. «Это прошлый век, это очень приедается», — философски заметил он. Гораздо ценнее, когда желание порадовать близкого человека возникает спонтанно, в обычный вторник, а не потому, что «так положено».

При этом народный артист, судя по всему, не просто теоретик. Он признался, что частенько балует свою супругу Ирину цветами без всякого повода, готовит для нее завтраки и устраивает маленькие сюрпризы просто так. «Мне не нужно ждать праздников, чтобы сделать любимому человеку приятно. Я так поступаю практически каждый день», — поделился Лещенко и добавил, что советует всем мужчинам последовать его примеру.

