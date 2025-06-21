Летний фестиваль ГТО в Химках: спорт, награды и здоровье

В Химках, на территории школы №29, прошел летний фестиваль «Готов к труду и обороне», организованный спортивным клубом «Левый берег». О мероприятии рассказали представители администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие дети в возрасте от 6 до 15 лет, среди которых были как воспитанники клуба, так и ученики школы. Несмотря на дождливую погоду, ребята активно участвовали в уличном этапе фестиваля, который включал забеги на выносливость и скорость.

Вторую часть фестиваля провели в спортзале, где дети выполняли различные упражнения на развитие силы, гибкости, координации и меткости. Испытания были адаптированы по возрастным группам, включая бег на 30 метров, дистанции от одного до двух километров, сгибания и разгибания рук, поднимание туловища, наклоны, прыжки в длину с места, метание мяча и точные броски.

«Этот фестиваль дает детям возможность сдать нормы ГТО. Мы функционируем уже пять лет и активно сотрудничаем с центром тестирования. Наши педагоги – аккредитованные судьи ГТО, что позволяет нам проводить нормативы и выдавать значки», — рассказала Александра Пономарева, руководитель клуба «Левый берег».

Перед началом практических испытаний прошла вводная лекция, на которой участники узнали об истории комплекса ГТО, его значимости и требованиях к сдаче нормативов. Самые старшие участники представляли пятую возрастную группу – 14-15 лет.

По завершении всех этапов в зале, дети получили не только значки ГТО, но и памятные призы от спортивного клуба. Фестиваль стал значимым событием летней спортивной программы и способствовал приобщению детей к активному и здоровому образу жизни.

Ранее сообщалось, что в Химках прошло мероприятие, посвященное памяти Лени Голикова. Оно состоялось в отделении «Каскад». На встрече присутствовали воспитанники ВПО «Сова», на базе организации в 2022 году открылось главное отделение областной общественной организации военно-поискового отряда «Страж». Участники занимаются поиском без вести пропавших бойцов и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.