Жителям Химок рассказали о юном партизане Леониде Голикове

В Химках в отделении «Каскад» прошло патриотическое мероприятие, посвященное пионеру-герою, юному партизану-разведчику Голикову Леониду, участниками стали воспитанники военно-патриотической организации «Сова» имени Дмитрия Кириллова, жители Химок, ветеран сухопутных войск Сергей Вересняк и депутат Надежда Смирнова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Артур Каримов отметил, что такие мероприятия помогают поддерживать моральный дух общества и тех, кто принимает участие в специальной военной операции.

«Леонид Голиков стал символом храбрости молодых людей во время Великой Отечественной войны. В 16 лет он выполнял опасные разведывательные задания вражеской территории, собирал важную информацию о движениях врага и передавал ее советским войскам. Его подвиг показывает, как даже подростки могли вносить большой вклад в победу над врагом», — сказала Смирнова.

На встрече присутствовали воспитанники ВПО «Сова», на базе организации в 2022 году открылось главное отделение областной общественной организации военно-поискового отряда «Страж». Участники занимаются поиском без вести пропавших бойцов и офицеров Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

Начальник отделения патриотического воспитания МСК «Восход» Ольга Кириллова отметила, что отряд активно участвует во Всероссийских экспедициях «Вахта Памяти», занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.