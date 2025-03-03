Лева из «Би-2» продолжает зарабатывать в РФ под другим именем

Лева* из «Би-2» продолжает вести бизнес в России, используя другое имя. В документах он фигурирует как Игорь Бортник (настоящее имя Егор Бортник), имеет российское гражданство, ИНН, счета в банках и коммерческие предприятия, сообщил новостной портал Life.ru.

Общественные деятели настаивают на присвоении «Игорю» статуса иностранного агента, аналогичного статусу «Егора».

Сообщается, что движение «Сорок сороков» обратилось в МВД с просьбой о лишении Левы Би-2 российского гражданства. Также направлено обращение в Минюст с требованием повторного признания его иноагентом.

Лева Би-2 умалчивает о своем российском гражданстве. При задержании группы на Пхукете подчеркивалось, что Лева и Шура не являются гражданами РФ.

Артист поддерживает украинскую армию. Недавно его квартиру, записанную на бывшую жену, подожгли из-за пожертвований Украине.

*признан иноагентом в РФ.