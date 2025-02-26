Baza: дверь квартиры Левы «Би-2» подожгли неизвестные в Москве

В Москве произошел инцидент с поджогом квартиры, принадлежащей Егору Бортнику, более известному как Лева* из группы «Би-2». Как сообщает Baza, видеозапись поджога была опубликована в одном из закрытых телеграм-каналов. На стене рядом с местом происшествия поджигатели оставили надпись: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста».

Важно подчеркнуть, что в недавнем разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом в их одноименном шоу на телевидении Бортник с гордостью заявил, что ежемесячно отправляет 5 тыс. евро на помощь Вооруженным силам Украины. Общая сумма его пожертвований уже превысила 100 тыс. евро.

«После разговора с пранкерами видео с полным адресом квартиры Егора Бортника было выложено в одном из крупнейших новостных телеграм-каналов», — приводится в публикации.

В телеграм-канале, где было опубликовано видео поджога квартиры музыканта, к кадрам была добавлена подпись: «Это был подарок на 23 февраля». Егор Бортник, который всю жизнь работал в России, но после начала войны сбежал и начал финансировать Вооруженные силы Украины, подставил под удар бизнес своей группы.

Ранее общественники призывали Следственный комитет проверить Бортника на дискредитацию ВС РФ. Те изображения, которые он размещает в соцсетях, можно трактовать как насмешку над подвигами российских военнослужащих.

*признан иноагентом в РФ.