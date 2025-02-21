Леву из «Би-2» уличили во лжи по поводу продажи квартиры в Москве

Иноагент Егор Бортник*, более известный как Лева из группы «Би-2», заявил, что продал свою квартиру в Москве. Однако на самом деле он просто оформил жилье на свою супругу, сообщил телеграм-канал Mash.

Музыкант утверждает, что последние три года поддерживает коллектив за счет своих сбережений. В одном из интервью он признавался, что был вынужден продать свою трехкомнатную квартиру у метро «Улица 1905 года», чтобы группа не распалась и не осталась без средств к существованию.

Лева постоянно подчеркивает, что команда оказалась в бедственном положении после его эмиграции, а он сам принес жертвы ради своих политических убеждений. Но, по информации Mash, продажа квартиры — это неправда. Лева просто переписал свою недвижимость на жену Асю. Рыночная стоимость квартиры на улице 1905 года площадью 68 кв. м составляет 35 млн руб.

Соседка пары Бортник сообщила, что в последние годы они почти не появляются здесь, а квартира остается пустой и не сдается. В Москве у Левы больше нет собственности.

Ранее Лева из «Би-2» сообщил пранкерам о ежемесячном перечислении Украине €5 тыс.

*физическое лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.