Лева из «Би-2» признался в ежемесячном перечислении средств Украине

Егор Бортник*, более известный как Лева из музыкального коллектива «Би-2», каждый месяц перечисляет по €5 тыс. на помощь Украине. Такое признание он сделал во время звонка пранкеров Вована и Лексуса. Об этом рассказало РИА Новости.

По утверждению Левы, он каждый месяц перечисляет через фонд по €5 тыс. Суммарно он уже перевел порядка 100 тыс.

«Я купил две скорые помощи, один автобус большой. Я спонсирую гуманитарную помощь», — указал он.

При этом Бортник признался, что если бы него появилось много денег, то он приобрел бы партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, после чего направил их ВСУ. Он добавил, что старался помогать Украине все прошедшие годы, даже несмотря на то, что сам почти ничего не зарабатывал.

Артист подчеркнул, что в ближайшие 10 лет не будет возвращаться в Россию и ни на что не променяет паспорт гражданина Израиля.

Ранее общественники уже призывали Следственный комитет проверить Бортника на дискредитацию ВС РФ. Те изображения, которые он размещает в соцсетях, можно трактовать как насмешку над подвигами российских военнослужащих.

*физическое лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.