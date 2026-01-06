Личное признание тренера: Тутберидзе раскрыла эмоции после вердикта CAS по делу Валиевой
Тренер Тутберидзе назвала эмоционально тяжелым допинговый скандал Валиевой
Знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые подробно прокомментировала допинговый скандал вокруг своей бывшей ученицы, Камилы Валиевой. В эксклюзивном интервью для Okko Спорт наставница призналась, что этот период стал для нее крайне тяжелым в эмоциональном плане.
Тренер вспомнила, как пыталась сохранить командный дух в самый сложный момент.
«Помню, что я тогда сказала фразу: «Все понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, что у нас все равно есть первое, второе места на Олимпиаде». Но эмоционально все это было очень тяжело. И до сих пор», — заявила Тутберидзе.
Срок четырехлетней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил официально истек 25 декабря 2025 года. Теперь фигуристка вновь имеет право участвовать в официальных турнирах. Еще до окончания срока наказания, 25 октября, Камила начала подготовку к возвращению, присоединившись к академии Татьяны Навки. Ее новым наставником стала тренер Светлана Соколовская, в то время как до скандала Валиева тренировалась в знаменитой группе Этери Тутберидзе.
Решение о дисквалификации было вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS) 29 января 2024 года. Суд признал фигуристку виновной, отстранив ее от соревнований до декабря 2025 года и запретив тренировки на государственных катках. Итогом дела стало лишение Валиевой личных олимпийских наград, а также понижение сборной России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022.
Ранее Губерниев ответил фигуристу Галлямову на обвинения в «хайпожорстве».