Личное признание тренера: Тутберидзе раскрыла эмоции после вердикта CAS по делу Валиевой

Знаменитый тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе впервые подробно прокомментировала допинговый скандал вокруг своей бывшей ученицы, Камилы Валиевой. В эксклюзивном интервью для Okko Спорт наставница призналась, что этот период стал для нее крайне тяжелым в эмоциональном плане.

Тренер вспомнила, как пыталась сохранить командный дух в самый сложный момент.

«Помню, что я тогда сказала фразу: «Все понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, что у нас все равно есть первое, второе места на Олимпиаде». Но эмоционально все это было очень тяжело. И до сих пор», — заявила Тутберидзе.

Срок четырехлетней дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил официально истек 25 декабря 2025 года. Теперь фигуристка вновь имеет право участвовать в официальных турнирах. Еще до окончания срока наказания, 25 октября, Камила начала подготовку к возвращению, присоединившись к академии Татьяны Навки. Ее новым наставником стала тренер Светлана Соколовская, в то время как до скандала Валиева тренировалась в знаменитой группе Этери Тутберидзе.

Решение о дисквалификации было вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS) 29 января 2024 года. Суд признал фигуристку виновной, отстранив ее от соревнований до декабря 2025 года и запретив тренировки на государственных катках. Итогом дела стало лишение Валиевой личных олимпийских наград, а также понижение сборной России с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022.

