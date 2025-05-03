Лидер группы «Ногу свело!» резко изменил свою позицию по Украине

Музыкант Макс Покровский*, лидер рок-группы «Ногу свело!», отказался связывать творчество с поддержкой Украины, в том числе исполнять соответствующие песни. Об этом со ссылкой на Mash пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Согласно данным канала, Покровский перестал исполнять песни в поддержку Украины и демонстрировать ее флаг. Это связали с тем, что исполнитель решил сохранить дополнительный источник дохода, работая и на российскую аудиторию.

Есть и другие факторы. Поклонники обратили внимание, что Покровский активно выражал проукраинскую позицию с 2022-го, но не в последний год.

Mash также напомнил, как на закрытом мероприятии в Казахстане музыкант уточнил у организаторов, как относятся к песням, написанным после СВО. Тогда ему рекомендовали оставить политические темы. Покровский же ответил, что у него нейтральная позиция по актуальным событиям.

Ранее сообщалось, что Ивану Урганту грозит большой штраф за исполнение песни на музыку Газманова.

*включен Минюстом РФ в реестр иноагентов