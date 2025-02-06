Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский после развода «поселился за забором»

Известный музыкант, лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский решил далеко не уезжать о Валерии Римской после развода — он поселился в соседнем доме, чтобы оставаться ближе к своим дочерям, пишет журнал The Voice.

После расставания с Римской, в браке с которой у артиста родились четверо дочерей, Кристовский отметил, что переезд в новый дом, расположенный недалеко от «старого», позволил ему чаще видеться с дочерьми и участвовать в их жизни.

«Но как уйти от женщины и не уйти от детей? Это трудная задача, большой стресс для всех участников, особенно для женщин. Я поселился рядом со своими детьми, практически за забором», — сказал певец.

В разговоре о разводе Кристовский откровенно признался, что чувства к супруге со временем угасли, и он не мог продолжать лгать ни себе, ни ей. Сам развод, рассказал артист, стал тяжелым испытанием для всей семьи. Певец столкнулся с проблемами со здоровьем на нервной почве, что не могло не сказаться на его эмоциональном состоянии и творческой деятельности.

Сам Владимир не сожалеет о принятом решении, однако его старшая дочь Ясмин долгое время испытывала неприязнь к отцу, но в конечном итоге приняла ситуацию и начала общаться с ним.

Несмотря на трудности в личной жизни, Кристовский в 2013 году нашел новую любовь — Ольгу Пилевскую, сотрудницу своей пиар-команды. У пары родилось двое детей: сын Федор и дочь Тея. Кристовский подчеркнул, что его дочери от первого брака с радостью принимают новую семью и хорошо общаются с младшими братом и сестрой.

Ранее вдова певца Владимира Левкина и его дочь рассказали о своей жизни после смерти отца семейства.