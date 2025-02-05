Вдова Владимира Левкина и его дочь рассказали о своей жизни после смерти отца семейства

Жизнь вдовы и дочери Владимира Левкина после его смерти продолжает привлекать внимание общественности. После ухода бывшего солиста группы «На-На» Маруся и Ника Левкины стали больше времени проводить дома, пишет журнал The Voice.

Впервые Маруся и Ника Левкины вышли в свет после трагической утраты, посетив премьеру фильма «Война и музыка», которая состоялась в киноцентре «Октябрь».

«Мы ожидаем что-то необычное от фильма. Необычное и, наоборот, обычное: то, что принято показывать в военных картинах», — сказала в общении с журналиста дочь певца.

Отмечается, что 12-летняя Ника готовится к своему первому выступлению на музыкальном фестивале без отца. Мероприятие под названием «Дорога на Ялту» проходит с 2019 года. Фестиваль привлекает как российских, так и иностранных исполнителей.

Журналистам Ника также рассказала, что мечтает стать режиссером и хочет углубиться в музыкальное искусство, считая это важным для своей карьеры в кино.

Вдова Левкина, Маруся, делится, что они с дочерью стараются сохранить память о Владимире через его вещи и портреты, которые по-прежнему находятся в их доме. Это помогает им справляться с горем и поддерживать друг друга в трудные времена.

В ноябре 2024 года Левкина госпитализировали в Боткинскую больницу Москвы, где у него диагностировали лейкоз и пневмонию. 17 ноября утром он скончался в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Левкину было 57 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

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