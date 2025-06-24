Лидер «Индианы» обратился к болельщикам после тяжелой травмы в финале чемпионата НБА

Лидер «Индиана Пэйсерс», разыгрывающий защитник Тайриз Халибертон опубликовал эмоциональное сообщение после того, как получил тяжелую травму в первой четверти седьмого финального матча чемпионата НБА против «Оклахома-Сити Тандер».

Халибертон отправил послание из больничной палаты, где находится после операции — баскетболист получил разрыв ахиллова сухожилия.

Он заявил, что не может передать всю ту боль и разочарование, которые испытывает.

«Инди, простите меня. Если есть болельщики, которые этого не заслужили, так это вы. Но мы вместе будем бороться до конца, чтобы снова вернуться на этот уровень и преодолеть все препятствия. Я не сомневаюсь ни на секунду, что вы поддержите меня, и хочу, чтобы вы знали — я всегда с вами», — сказал Халибертон.

Баскетболист отметил, что сделает все возможное, чтобы вернуться и стать лучшей версией самого себя.

В седьмом матче финала «Оклахома» победила со счетом 103:91. Халибертон до своей травмы успел набрать 9 очков.