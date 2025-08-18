Лидер «Краснодара» Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон»

По данным источника, английский «Саутгемптон» увеличил предложение по Сперцяну до €14 млн плюс бонусы. Эта сумма может устроить «Краснодар». Хотя портал Transfermarkt оценивает игрока в до €25 млн.

Сообщалось, что Сперцян уже согласовал условия личного контракта с клубом второго английского дивизиона. Он будет зарабатывать €1,9 млн в год, а если «святые» выйдет в АПЛ, зарплата полузащитника вырастет.

В матче пятого тура РПЛ с «Сочи» (5:1) Сперцян оформил дубль и отдал голевую передачу. Всего с начала сезона на счету полузащитника 4+4 в восьми матчах во всех турнирах. «Краснодар» после пяти туров в чемпионате набрал 12 очков и занимает второе место, на один балл отставая от «Локомотива».