Лидер «Нью-Джерси» получил травму во время командного ужина

Хьюз известен как весьма травматичный игрок — в последних двух сезонах он пропустил по 20 матчей регулярного чемпионата, однако в этот раз он получил повреждение во время командного ужина. Несколько источников назвали происшествие «странным несчастным случаем».

Предварительно, Хьюз поскользнулся и порезал себе руку. Сроки его возвращения будут ясны после дополнительного обследования, однако нападающий точно пропустит следующий матч против «Вашингтон Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Джек Хьюз набрал 20 (10+10) очков в 17 матчах. Он является лучшим бомбардиром и снайпером команды. «Нью-Джерси» лидирует в Восточной конференции с 25 очками.

Ранее стало известно, что «Спартак» вернул в состав отстраненного за допинг нападающего Ивана Морозова. В первом матче после возвращения хоккеист отметился заброшенной шайбой, но красно-белые уступили «Северстали» (3:4).