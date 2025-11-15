Лидер «Нью-Джерси» получил травму во время командного ужина
Фото: [ХК «Нью-Джерси Дэвилз»]
Лидер клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз пропустит неопределенное время из-за травмы, полученной за пределами хоккейной площадки.
Хьюз известен как весьма травматичный игрок — в последних двух сезонах он пропустил по 20 матчей регулярного чемпионата, однако в этот раз он получил повреждение во время командного ужина. Несколько источников назвали происшествие «странным несчастным случаем».
Предварительно, Хьюз поскользнулся и порезал себе руку. Сроки его возвращения будут ясны после дополнительного обследования, однако нападающий точно пропустит следующий матч против «Вашингтон Кэпиталз».
В нынешнем сезоне Джек Хьюз набрал 20 (10+10) очков в 17 матчах. Он является лучшим бомбардиром и снайпером команды. «Нью-Джерси» лидирует в Восточной конференции с 25 очками.
Ранее стало известно, что «Спартак» вернул в состав отстраненного за допинг нападающего Ивана Морозова. В первом матче после возвращения хоккеист отметился заброшенной шайбой, но красно-белые уступили «Северстали» (3:4).