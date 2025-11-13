«Спартак» вернул в состав попавшегося на допинге Морозова, вдвое сократив хоккеисту зарплату

Пресс-служба ХК «Спартак» сообщила о возвращении в состав нападающего Ивана Морозова, отстраненного после обнаружения в его допинг-пробе кокаина.

Спортсмен сумел доказать, что принимал запрещенное вещество во внесоревновательный период, покаялся и принес извинения партнерам и болельщикам, а также прошел терапию при помощи Российского антидопингового агентства. Все это способствовало тому, что Морозов получил беспрецедентно минимальную дисквалификацию — всего на один месяц.

В настоящее время хоккеист находится в расположении «Спартака» и готовится к предстоящим играм.

По данным «Чемпионата», «Спартак» почти в два раза сократил зарплату хоккеиста. В нынешнем сезоне Морозов успел провести четыре матча за красно-белых, в которых набрал 5 (1+4) очков.

Ранее советник президента «Спартака» Валерий Каменский заявил, что Морозов нужен команде.