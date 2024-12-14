Лидер «Зверей» Билык подал в суд на тверской Минкульт за отмену ноябрьского концерта

Руководитель и фронтмен популярной российской рок-группы «Звери» обратился в суд с иском против министра культуры Тверской области и Комитета по физической культуре и спорту региона. Причиной иска стала отмена концерта, который должен был состояться 13 ноября в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери.

Впоследствии стало известно, что причиной послужило «неопределённое поведение артиста», как сообщила министр культуры Тверской области Ксения Глинка.

«Музыкант считает, что чиновники опорочили его честь и создали проблемы для коллектива», — приводится в публикации.

В иске утверждается, что термин «неопределённость позиции» не может служить юридическим аргументом. К тому же, Рома Зверь посетил зону специальной военной операции, где выступал перед нашими военнослужащими.

В результате артист подал иск против Глинки и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. В иске он требует признать решение об отмене выступления незаконным, опровергнуть заявления о «неопределённости позиции» певца и взыскать судебные издержки в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что иноагент Галкин поднял для россиян стоимость выступления до €150 тысяч.