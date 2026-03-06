Лидера «Питтсбурга» Малкина удалили до конца матча в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заработал удаление до конца матча в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сейбрз».

«Клинки» набрали отличный ход в турнире и обыграли «Пингвинов» со счетом 5:1. «Баффало» добилось победы, когда россиянина уже не было на льду. Инцидент, приведший к матч-штрафу Малкина, случился на первой минуте второго периода, когда счет еще был равным.

Шведский защитник «Баффало» Расмус Далин толкнул нападающего «Питтсбурга» за воротами, а Малкин ответил неоправданно грубо — рубанул оппонента клюшкой. После этого россиянин хотел подраться с соперником, но швед схватился за лицо, после чего арбитры начали раздавать дисциплинарные взыскания. Далин получил две минуты штрафа, а Малкин — 2+5+10.

Хоккеисты «Баффало» занимают третье место в Восточной конференции с 80 очками после 62 игр, у «Питтсбурга» — шестая позиция с 75 баллами в 61 матче.

39-летний Евгений Малкин проводит последний сезон за «Питтсбург» по действующему контракту, однако сообщалось, что ветерану могут предложить новое соглашение. В текущем чемпионате Малкин набрал 47 (13+34) очков в 46 играх.