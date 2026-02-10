Линдси Вонн впервые высказалась после тяжелейшей травмы

Спортсменка вернулась в большой спорт после почти шестилетнего перерыва ради Олимпиады. Накануне Игр Вонн получила травму «крестов», но все же сумела выйти на старт скоростного спуска. Рискованная попытка завершилась тяжелым переломом большеберцовой кости. Для правильного восстановления потребуется несколько операций.

«Моя олимпийская мечта завершилась не так, как я мечтала. Это не была концовка из книги или сказки — это просто жизнь. Жизнь слишком коротка, чтобы не рисковать ради себя. Потому что единственная неудача в жизни — это не пытаться», — написала 41-летняя Вонн в соцсетях.

Ранее в МОК воздержались от комментариев после высказывания Дональда Трампа, который назвал неудачником американского фристайлиста Хантера Хесса за его критику жизни в США.