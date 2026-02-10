В МОК предпочли не комментировать слова Трампа об американском спортсмене-неудачнике

Фристайлист Хесс заявил, что испытывает противоречивые чувства, выступая за свою страну, так как не согласен со многим из того, что происходит в США сейчас. Трамп не заставил себя ждать с ответом. Он назвал спортсмена неудачником, которому не стоило отбираться в национальную команду.

«Я не собираюсь подключаться к этой дискуссии, потому что считаю, что разогревать подобного рода обсуждения не слишком полезно», — воздержался от оценки Адамс.

Ранее МОК запретил скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.