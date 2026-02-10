В МОК предпочли не комментировать слова Трампа об американском спортсмене-неудачнике
Фото: [МОК]
Директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об американском спортсмене Хантере Хессе. Слова Адамса приводит France 24.
Фристайлист Хесс заявил, что испытывает противоречивые чувства, выступая за свою страну, так как не согласен со многим из того, что происходит в США сейчас. Трамп не заставил себя ждать с ответом. Он назвал спортсмена неудачником, которому не стоило отбираться в национальную команду.
«Я не собираюсь подключаться к этой дискуссии, потому что считаю, что разогревать подобного рода обсуждения не слишком полезно», — воздержался от оценки Адамс.
Ранее МОК запретил скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.