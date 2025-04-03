Linkin Park начала процесс регистрации обновленного логотипа в РФ

Согласно информации Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), американская рок-группа Linkin Park инициировала процесс регистрации товарного знака с обновленным логотипом, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Соответствующая заявка, датированная 1 апреля 2025 года, поступила из Соединенных Штатов. Регистрация товарного знака охватывает три категории Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая реализацию музыкальной продукции, производство одежды и организацию концертных выступлений.

Основанная в 1996 году, группа Linkin Park неоднократно номинировалась на премию «Грэмми», получив ее дважды. В дискографии коллектива значатся семь студийных альбомов, суммарный тираж которых превышает 70 млн копий.

Летом 2017 года трагически ушел из жизни вокалист группы, Беннингтон. В сентябре 2024 года группа сообщила о воссоединении с новой вокалисткой Эмили Армстронг одновременно представив новый визуальный символ.

Ранее сообщалось, что суд прекратил дела против Прусикина* и Таюрской из Little Big.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.