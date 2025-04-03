Судебные приставы закрыли дела против лидера Little Big

РИА Новости, изучив базу данных судебных приставов, установило , что в отношении Ильи Прусикина*, лидера группы Little Big, признанного иноагентом, и Софьи Таюрской, солистки коллектива, проживающих в США, прекращены исполнительные производства.

В начале 2023 года Прусикин, перебравшийся вместе с Таюрской за границу, был внесен Минюстом РФ в список иноагентов. Основанием послужили финансовая поддержка из-за рубежа, концерты в странах, проводящих недружественную политику, с антивоенными лозунгами, а также распространение ложной информации о работе российских властей.

Имеющаяся информация свидетельствует, что суд постановил взыскать с лидера Little Big госпошлину в размере 817 руб. Однако из-за отсутствия у Прусикина имущества, подлежащего взысканию, дело было закрыто.

Аналогичная ситуация сложилась и с Таюрской, критикующей СВО и уехавшей в США со своим партнером. Неоплаченный долг за услуги связи в размере 1410 руб. также остался невзысканным по причине отсутствия имущества.

Ранее сообщалось, что суд обязал уехавшего из РФ актера Панина** погасить долги умершей матери.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иноагентом.