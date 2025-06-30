«Лион» назначил женщину-президента после исключения из Лиги 1

«Лион» возглавила 66-летняя американка корейского происхождения Мишель Канг. Ранее бизнесвумен входила в совет директоров клуба.

Генеральным директором «Лиона» назначен Михаэль Герлингер, 18 лет отработавший на разных постах в мюнхенской «Баварии». Последним из них была должность вице-президента по спортивному бизнесу и соревнованиям.

Меры по смене руководства были предприняты после исключения «Лиона» из Лиги 1 из-за нарушения правил финансового фейр-плей. При этом в чемпионате Франции «Лион» занял шестое место и завоевал путевку в Лиги Европы. Команда будет играть в еврокубках, даже несмотря на ссылку во второй дивизион.

Впрочем, в «Лионе» считают решение комиссии Национальной дирекции контроля и управления несправедливым и уже подали апелляцию.