Один из самых титулованных клубов Франции отправили во второй дивизион

Во Франции комиссия Национальной дирекции контроля и управления (DNCG) приняла решение отправить во второй дивизион один из самых титулованных клубов страны «Олимпик Лион».

Еще в ноябре клуб предупреждали о необходимости решить проблемы с финансовым фейр-плей. Сообщалось о долге клуба в более чем полмиллиарда евро. «Лион» выставил на продажу ряд игроков, чтобы улучшить финансовое положение.

В клубе заявили, что подадут апелляцию: на это у «Лиона» есть семь дней. В клубе были шокированы решением DNCG. Там заявили, что они тесно сотрудничали с дирекцией и существенно улучшили свое финансовое положение за счет продажи акций «Кристал Пэлас» и притоку инвестиций.

«Лион» является семикратным чемпионом Франции и пятикратным обладателем Кубка страны. Дважды клуб доходил до полуфинала Лиги чемпионов. В минувшем сезоне «Лион» финишировал на шестом месте в Лиге 1.

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