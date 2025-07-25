Лионеля Месси и Жорди Альбу дисквалифицировали на один матч MLS
Лионеля Месси и Жорди Альбу дисквалифицировали за отказ от Матча звезд
Фото: [flickr.com]
Нападающий из Аргентины, представляющий «Интер Майами», Лионель Месси получил дисквалификацию на одну игру в рамках MLS за то, что не принял участие в Матче всех звезд. Информация об этом появилась на официальном сайте лиги.
Вместе с Месси наказание понес и его партнер по команде, Жорди Альба. Оба футболиста проигнорировали приглашение на Матч звезд, хотя были отобраны в состав команды MLS посредством голосования болельщиков и журналистов. В соответствии с регламентом MLS, игроки, отказывающиеся от участия в этом событии без уважительной медицинской причины, подлежат отстранению от игр.
Матч звезд MLS состоялся 23 июля. В нем команда звезд лиги сразилась со звездами мексиканского чемпионата. Победа со счетом 3:1 досталась команде звезд MLS.
Месси играет за «Интер Майами» с 2023 года. В текущем сезоне MLS аргентинец принял участие в 18 играх, отметившись 18 голами и семью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что саудовский клуб склоняет Лионеля Месси к переходу.