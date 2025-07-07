Саудовский клуб склоняет Лионеля Месси к переходу

По данным издания, «Аль-Ахли» уже несколько недель обхаживает Месси. Контракт знаменитого нападающего с клубом МЛС «Интер Майами» рассчитан до конца нынешнего календарного года.

«Интер» уже сделал Месси предложение продлить соглашение, но «Аль-Ахли» надеется склонить аргентинца принять приглашение сыграть в Саудовской Аравии. Финансовые подробности переговоров не разглашаются, но ясно, что саудиты за ценой не постоят, о чем, в частности, свидетельствует новый контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром».

Саудовская Аравия примет в 2034 году чемпионат мира и сейчас пытается собрать у себя звездных амбассадоров.

Ранее сообщалось, что подписать Месси хочет еще один саудовский клуб — «Аль Хиляль».