Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье

В начале июня в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина пройдет литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», приуроченный к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Александр Сергеевич Пушкин — один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его юбилейный 225-й день рождения мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим сразу два наших региональных мероприятия под знаком великого поэта», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В ведомстве уточнили, что мероприятие станет точкой притяжения для самовыражения молодых авторов и будет способствовать актуализации поэтического искусства для читателей всех возрастов. В программу фестиваля войдут художественные чтения российских актеров и поэтов, музыкальная, театральная и кинематографическая составляющие, а также чтение стихотворений от всех желающих.

Хедлайнерами мероприятия станут народные артисты России Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, российский актеры театра и кино Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин и не только. Узнать другие подробности о фестивале можно здесь.

Организаторами мероприятия выступают областной Минкульттуризм, ГАУК МО «Креативное бюро «Регион», ГАУК МО «Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина», партнером — сеть книжных магазинов «Читай-город».

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