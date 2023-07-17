Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье

Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» проведут на территории усадьбы «Мураново» в следующем месяце. О мероприятии рассказали в Минкультуры и туризма региона.

Цель фестиваля – создать пространство и все условия для творчества молодых авторов, а также демонстрация общественности красоты и актуальности поэзии.

В рамках фестиваля участники встретятся с Сергеем Безруковым и Сергеем Маковецким. В программе – спектакль «Хулиган. Исповедь», посвященный жизни Сергея Есенина, чтения опытных и начинающих авторов, музыкальные выступления, открытый микрофон.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев посетил масштабный музыкальный фестиваль в Истре – «Лето.Музыка.Музей».