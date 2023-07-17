Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье
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Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ» проведут на территории усадьбы «Мураново» в следующем месяце. О мероприятии рассказали в Минкультуры и туризма региона.
Цель фестиваля – создать пространство и все условия для творчества молодых авторов, а также демонстрация общественности красоты и актуальности поэзии.
В рамках фестиваля участники встретятся с Сергеем Безруковым и Сергеем Маковецким. В программе – спектакль «Хулиган. Исповедь», посвященный жизни Сергея Есенина, чтения опытных и начинающих авторов, музыкальные выступления, открытый микрофон.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев посетил масштабный музыкальный фестиваль в Истре – «Лето.Музыка.Музей».