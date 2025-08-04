Литва отказала в визах юным российским гребцам

Российские юниоры не смогут принять участие в первенстве мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет, которое пройдет с 6 по 10 августа в литовском Тракае, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что власти Литвы отказали в выдаче виз членам российской сборной, несмотря на их нейтральный статус, разрешенный Международной федерацией гребного спорта (FISA).

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин подтвердил, что визы российским спортсменам в Латвии выдавать отказались. По его словам, на турнире планировалось участие порядка 40 российских юношей и девушек.

«Когда мы заблаговременно подавали документы на визы, то в компании, которая традиционно помогает нам с оформлением необходимых документов, нас предупредили, что с Литвой могут быть определенные сложности», — отметил Свирин.

Это не первый случай, когда страны Европейского союза (ЕС) отказывают российским спортсменам в визах, несмотря на их допуск к соревнованиям в нейтральном статусе. Ранее аналогичные проблемы возникали у легкоатлетов, теннисистов и других спортсменов из России.

Ранее сообщалось, что российские пловцы победили с мировым рекордом в эстафете на чемпионате мира в Сингапуре.