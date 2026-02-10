Ливай Гарсия задумал уйти из «Спартака»

По данным издания, 28-летний тринидадец хочет найти солидный клуб, в котором он продолжал бы оставаться на виду.

Ливай Гарсия перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. Красно-белые заплатили за игрока греческому АЕКу €18,7 млн. На тот момент это был рекордный трансфер в истории московского «Спартака».

Ливай не стал однозначным игроком стартового состава «Спартака» при Деяне Станковиче. Сербский специалист так и не придумал, как использовать Ливая Гарсию в связке с костариканцем Манфредом Угальде. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил шесть мячей и отдал три передачи.

