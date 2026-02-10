Ливай Гарсия задумал уйти из «Спартака»
NovaSports: нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ищет варианты в Европе
Фото: [ФК «Спартак»]
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия рассматривает для себя варианты продолжения карьеры в Европе, пишет NovaSports.
По данным издания, 28-летний тринидадец хочет найти солидный клуб, в котором он продолжал бы оставаться на виду.
Ливай Гарсия перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. Красно-белые заплатили за игрока греческому АЕКу €18,7 млн. На тот момент это был рекордный трансфер в истории московского «Спартака».
Ливай не стал однозначным игроком стартового состава «Спартака» при Деяне Станковиче. Сербский специалист так и не придумал, как использовать Ливая Гарсию в связке с костариканцем Манфредом Угальде. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил шесть мячей и отдал три передачи.
Ранее мексиканский полузащитник Луис Чавес рассказал о тяжелой обстановке в раздевалке «Динамо» при Валерии Карпине. При этом сам футболист не провел ни одной тренировки под руководством главного тренера сборной России.