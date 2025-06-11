«Ливерпуль» готовится совершить рекордный трансфер в истории АПЛ

С представителями самого футболиста мерсисайдцы договорились еще в конце мая. В настоящее время хавбек сборной Германии готовится к прохождению медосмотра.

Трансфер Виртца станет рекордным в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) — €150 млн. До этого в Англии самой дорогой покупкой в футболе был аргентинский полузащитник Энцо Фернандес, за которого «Челси» выложил «Бенфике» €121 млн.

В минувшем сезоне Бундеслиги Виртц провел 31 матч, в которых забил 10 мячей и сделал 12 передач.

Ради «Ливерпуля» полузащитник отказал мюнхенской «Баварии», которая традиционно скупает лучших футболистов Германии.

Ранее стало известно, что ПСЖ может расстаться с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.