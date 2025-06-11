ПСЖ готов продать конкурента Сафонова

Французский ПСЖ не может договориться с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта, сообщает французское издание La Repubblica.

По данным издания, футболист может покинуть клуб уже в это межсезонье. В услугах 26-летнего голкипера заинтересованы «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». ПСЖ готов продать Доннарумму за €40 млн. В такую же сумму игрока оценивает портал Transfermarkt.

Контракт Доннаруммы с ПСЖ истекает через год.

Возможная продажа Доннаруммы может сделать вратаря сборной России Матвея Сафонова первым номером в ПСЖ.

Сафонов впервые прибыл в Россию после перехода в парижский клуб для участия в товарищеском матче против сборной Нигерии. Это стало возможным после того, как голкипер полностью погасил долги по алиментам перед своей первой супругой.