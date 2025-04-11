«Ливерпуль» уговорил Салаха подписать новый контракт

Предыдущее соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона, и форварду поступали многочисленные предложения из других клубов. О сроках и условиях нового контракта не сообщается.

«Сегодняшняя новость означает, что Салах продлит свое восьмилетнее пребывание на «Энфилде» и продолжит помогать команде Арне Слота бороться за самые высокие награды», — говорится в сообщении.

Салах пришел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. За это время египтянин выигрывал с командой чемпионат Англии и Лигу чемпионов, трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ и близок к тому, чтобы сделать это в четвертый раз. В текущем турнире Английской премьер-лиги на его счету 27 голов, на шесть больше, чем у ближайшего преследователя. В чемпионской гонке «Ливерпуль» на девять очков опережает «Арсенал».

Всего Салах провел за «Ливерпуль» 394 матча во всех турнирах и забил 243 мяча.

Ранее стало известно, что покидающий «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне может перейти в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.